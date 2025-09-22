Un 21enne dell’Albania, in Italia con visto turistico e incensurato, è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 19 settembre dai carabinieri del comando stazione di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio.

«Nel corso di un servizio di pattuglia – spiega la nota del comando provinciale dell’Arma di Terni – nel transitare in via della Castellina, una pattuglia ha fermato un giovane che, mentre passeggiava a piedi, aveva tentato di defilarsi alla vista dei militari».

Il giovane – 21enne dell’Albania – è stato controllato: non ha saputo giustificare la sua presenza in città e la perquisizione personale ha fatto emergere il possesso di undici dosi di cocaina – circa 7 grammi – e quasi 100 euro in contanti.

Da qui l’arresto in flagrante, convalidato sabato dal tribunale che ha applicato la misura del divieto di dimora in provincia di Terni. I carabinieri hanno anche inoltrato alla questura la richiesta di emissione del divieto di ritorno nel comune.