Stava transitando in bici nella zona di via Campofregoso quando è stato fermato e controllato dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni. Che lo hanno trovato in possesso di droga e, per questo, arrestato. Si tratta di un 22enne dell’Albania – B.U. le sue iniziali – giunto in Italia da pochi giorni con visto turistico: uno schema consolidato nel contesto dello spaccio, con persone – per lo più giovani – fatte giungere dall’Albania al solo scopo di vendere droga. Finché non vengono ‘beccate’.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica. Dopo l’alt, il ragazzo è apparso nervoso e, per questo, controllato accuratamente. In una tasca del giubbotto aveva 18 dosi di cocaina (peso complessivo circa 12 grammi) mentre nei pantaloni c’erano 480 euro in contanti. Presso la camera dell’hotel del centro di Terni dove il 22enne risiedeva da qualche giorno, i militari del Radiomobile di Terni hanno trovato altre 4 dosi della stessa droga. Quanto basta per procedere all’arresto, poi convalidato dal tribunale con applicazione, nei confronti del giovane difeso dall’avvocato Roberto Chiaranti, della misura del divieto di dimora in provincia di Terni.