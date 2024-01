Terni, ‘gite’ turistiche e nozze con Maggiolino e sidecar: un giovane di Cesi ci prova

di S.F.

«Amo dare gioia alle coppie per il giorno più importante della loro vita». A scriverlo è un 29enne di Terni originario di Cesi, Giovanni, per spiegare il suo tentativo imprenditoriale. Anche di natura turistica: in sostanza si tratta del noleggio con conducente di sidecar e Maggiolini cabrio per matrimoni e gite nel Ternano.

La motivazione

Giovanni, classe 1994, ha preso questa decisione dopo diversi anni di attività in ambito commerciale nel mondo delle autovetture: «Una scelta dovuta – sottolinea – al fatto che non ce la facevo a restare da lavoratore dipendente e ho provato ad essere imprenditore di me stesso, volevo essere autonomo fin da bambino. Pur senza essere laureato, c’è un luogo comune su questa cosa. A Terni si dice che o si lavora in Ast o non c’è altro, non credo sia così. A 29 anni voglio riuscire ad avere una mia attività». Con messaggio: «Magari può essere di spinta ad altri ragazzi come me per inseguire le proprie idee ed i propri sogni». Tentativo lanciato.