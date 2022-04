Terni, campo sportivo Collestatte: volontari in azione, ‘giungla’ da eliminare

Anni di abbandono e di non gestione, poi la svolta con il bando, il ritorno a zero per via della rinuncia di Stadium e l’attesa per l’esito della nuova procedura. Intanto nel campo sportivo di Collestatte Piano crescono piante e degrado. Per questo motivo sabato mattina è scattata l’opera di ‘risanamento’ da parte di alcuni volontari e residenti, con in testa il presidente dell’associazione dilettantistica Collestatte Cascata Jonathan Monti: l’obiettivo è dargli una sistemata nella speranza di potersi prendere l’area con l’aggiudicazione da parte del Comune di Terni. Motivo? Sono in corsa avendo partecipato insieme alla locale proloco, CiaV (Centro iniziative ambiente Valnerina) e Cram (Centro ricerca attività motori)e. Per ora taglio erba e ripulitura: «Dispiaceva vederlo così», commenta Monti.

STADIUM SI TIRA INDIETRO, SI RIPARTE DA ZERO: NUOVO BANDO

LA POLEMICA SUI CAMPI DI COLLESTATTE

L’SOS PER TORREORSINA E COLLESTATTE