Terni, giunta Bandecchi: pronto Sergio Cardinali

Rinforzo in arrivo per la giunta comunale di Terni a guida Stefano Bandecchi. Ed è un nome ‘di peso’: è pronto ad entrare in giunta Sergio Cardinali, ternano classe 1965 e con una lunga attività nel mondo sindacale, con un ruolo in casa Filctem e nell’area politiche industriali con delega all’innovazione della Cgil nazionale. Da quanto appreso le deleghe comunali saranno definite nella mattinata di lunedì ma, per ora, non si parla di risorse umane bensì di attività legata alle imprese e allo sviluppo del territorio. Vedremo. Per lui, 59 anni da compiere il prossimo 28 settembre, avventura politica e amministrativa in partenza. A lanciare la notizia in prima battuta è stato il portale di informazione Terni in Rete. Da ricordare che lo scorso novembre si erano registrate le dimissioni di Lucio Nichinonni con conseguente redistribuzione delle deleghe. Ora vedremo come verrà organizzata la nuova squadra di governo.

SETTEMBRE 2019: CARDINALI E LA BAGARRE SOCIAL CON LATINI