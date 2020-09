Terni, gli amici scortano Moreno per l’ultimo viaggio

Non poteva che essere scortato dagli amici di sempre, tutti i membri della ‘scorta tecnica’ dell’Asd Il Salice di Terni, con cui ha condiviso la passione per la moto ma soprattutto tanti bei momenti indelebili. Sentito e affettuoso l’ultimo saluto a Moreno Zengarini, il 64enne ternano morto domenica a seguito dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con la propria moto lungo la superstrada E45, all’altezza di Collevalenza. Ai funerali, che si sono tenuti mercoledì nella chiesa di Santa Maria del Rivo a Terni, hanno partecipato molte persone che si sono strette attorno al dolore dei familiari per la perdita incolmabile.

