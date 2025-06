Esulta la Tonic Nuoto Terni per i risultati riportati dai propri atleti al ‘Trofeo delle Regioni’ che si è tenuto a Scanzano Jonico (Matera). Per il team ‘orange’ – e soprattutto per portare in alto i colori dell’Umbria – sono scesi in vasca, guidati dal tecnico Federico M. Armini, Cesare Boncio, Anna Battistoni, Linda Leonardi e Greta Friggi.

«Strepitoso il nostro Cesare Boncio – è il commento del club di via del Centenario -, campione italiano nei 200 misti (migliore prestazione maschile) e nella gara regina dei 100 stile libero, argento nei 400 stile libero ed ancora oro nella staffetta 4×100 stile libero. Bellissimo ottavo posto per Anna Battistoni nei 100 rana, classificatasi poi al tredicesimo posto nella distanza dei 200 rana ed anche per lei emozioni forti con il terzo posto ottenuto nella staffetta 4×100 mista, in frazione rana».

E poi: «Buonissime le prove di Linda Leonardi, decima classificata nei 400 stile libero ed ottimo settimo posto nei 200 stile libero. Splendido il bronzo ottenuto da Linda nella 4×100 stile libero. Infine la più piccola del gruppo, Greta Friggi, al primo anno della categoria ha conquista un meraviglioso argento nei 100 dorso ed un bellissimo quarto posto nei 200 dorso. Greta, con le altre compagne, ha raggiunto per ben due volte il bronzo nella 4×100 mista in frazione dorso e nella 4×100 stile libero».

Piena di soddisfazione l’analisi complessiva da parte della Tonic Nuoto: «Abbiamo concluso come meglio non potevamo una stagione esaltante per i nostri colori, ricca di successi ed esperienze magiche che speriamo possano rimanere per sempre nella teste e nei cuori dei nostri atleti e delle loro famiglie».