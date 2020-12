Terni, gli avvocati ricordano i colleghi che se ne sono andati

Unmomento di raccoglimento – legato anche alle recenti scomparse che hanno colpito l’avvocatura ternana – che l’Ordine degli avvocati di Terni ha voluto ripristinare in un momento delicato, segnato dall’emergenza Covid e in cui lo spirito non può essere dei migliori, ma proprio per questo serve unità e vicinanza, anche nel ricordo.

«Siamo una grande famiglia»

Così mercoledì mattina, nell’aula della Corte d’assise del tribunale di Terni, gli avvocati si sono ritrovati, con la presidente del tribubale Rosanna Ianniello, magistrati ed i familiari di chi non c’è più, per ricordare alcune figure che nel corso del tempo hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti: gli avvocati Elisabetta Valentini, Luigi Farnesi, Carlo Amati, Valeriano Venturi, Antonio Mattiangeli, Massimo Proietti e Romano Sciarretta. «Chi è avvocato nasce, vive e muore avvocato – ha detto il presidente dell’Ordine di Terni, Francesco Emilio Standoli -, anche chi non era più iscritto. Siamo una grande famiglia, litighiamo ma ci vogliamo bene».

TERNI DICE ADDIO A MASSIMO PROIETTI

TERNI, FRA TOGA E CALCIO: ROMANO SCIARRETTA CI HA LASCIATI

TERNI, SI È SPENTO L’AVVOCATO CARLO AMATI

TERNI PIANGE L’AVVOCATO ANTONIO MATTIANGELI

TERNI, AVVOCATURA IN LUTTO PER LA VALENTINI