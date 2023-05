Terni, gli amici enduristi ricordano Marco De Santis ad un anno dalla scomparsa

Un appuntamento per ricordare una persona con il quale hanno condiviso tanti bei momenti. È quello organizzato dagli enduristi ternani in ricordo di Marco De Santis, scomparso a soli 50 anni il 7 maggio del 2022 lungo la ss79 fra il bivio di Papigno e quello di Miranda a causa di un incidente stradale. «Quando un caro amico ci lascia inaspettatamente, un pezzo del nostro cuore si spezza per sempre», il messaggio dei colleghi di Asm nella targa a lui dedicata. Due gli appuntamenti in programma: il raduno degli enduristi per domenica mattina al parcheggio del camposcuola Casagrande di Terni – a partire dalle 9 – ed una santa messa alle 18 nella chiesa di Santa Maria Regina.

Condividi questo articolo su