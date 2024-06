Terni, gli studenti del Casagrande-Cesi allo ‘YounG7 for education’ a Lignano Sabbiadoro

«Un ulteriore tassello nella direzione della partecipazione attiva degli studenti ai processi decisionali collettivi e allo sviluppo di competenze di orientamento e internazionalizzazione». Gli studenti dell’istituto Casagrande-Cesi di Terni Masfin Presciuttini, Amra Binjosh, Mustafa El Hariri e Chafiri Ilyass, accompagnati dalla professoressa Tiziana Manfredi, in concomitanza con lo svolgimento della riunione dei ministri dell’educazione dei Paesi del G7, stanno partecipando all’iniziativa nazionale ‘YounG7 for education – Scuola futura’ che si sta svolgendo a Lignano Sabbiadoro dal 26 al 30 giugno e che prevede laboratori di formazione per studenti e docenti, provenienti da una rappresentanza di scuole italiane e dai Paesi del G7.

I percorsi formativi per gli studenti e i docenti accompagnatori sono caratterizzati da simulazioni dei processi negoziali che avvengono a livello nazionale e internazionale, con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e con tecnologie digitali, dove tutti i partecipanti possono apprendere e sperimentare le regole del policy-making, della diplomazia e della negoziazione. Le attività previste ricomprendono anche azioni didattiche innovative nei campi dell’arte ispirate ai temi del G7 sull’educazione. Gli studenti e la docente stanno avendo l’opportunità di apprendere strumenti e metodologie innovative, in coerenza con quanto previsto dal Pnrr istruzione – Investimento 2.1, lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo scolastico e presenteranno le proprie idee e soluzioni, nella giornata di chiusura, al ministro Valditara e ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali presenti. La dirigente Marina Marini è convinta che si tratti di «un ulteriore tassello nella direzione della partecipazione attiva degli studenti ai processi decisionali collettivi e allo sviluppo di competenze di orientamento e internazionalizzazione».