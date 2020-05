Terni, ‘Giochi Chimica’: Allievi-Sangallo al top

Davide Mannini (2°), Mattia Mannu (3°), Alex Falcinelli (4°), Cristian Montagnoli (5°) e Sara Paiella (10°) delle classi IV° e V° sezione AC. Sono gli studenti dell’istituto ‘Allievi-Sangallo’ di Terni capaci di terminare tra i primi dieci i ‘Giochi della Chimica’ 2019-2020 (categoria C), la manifestazione organizzata dalla Sci e inserita dal Miur tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli alunni.

L’edizione in periodo covid

L’Umbria ha partecipato con 15 istituti e 201 studenti quest’anno: prova su 40 items a risposta multipla in 100 minuti, con finali regionali che si sono svolte il 16 maggio in modalità online a causa del covid-19. Mannini e Mannu saranno premiati con un diploma di merito dal professore Luigi Vaccaro, presidente della Società chimica italiana sezione Umbria. «In questo momento – sottolinea l’istituto – particolarmente difcile per i giovani, il senso di responsabilità, lo spirito di sacrifcio e il desiderio di conoscenza con cui i nostri ragazzi hanno afrontato la preparazione e la conseguente competizione possono essere di sprone per le fasce più deboli e demotivate. L’esito della manifestazione riempie di orgoglio e soddisfazione la dirigenza e tutta la comunità scolastica».