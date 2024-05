Terni, ‘Grand tour delle acque’: viaggio nei luoghi della Maratona

Celebrare attraverso spettacoli ed eventi didattici i luoghi iconici della città legati all’elemento dell’acqua. Dal 7 all’11 maggio è in programma il ‘Grand tour delle acque – Viaggio nei luoghi della Maratona’, organizzato dall’associazione Asa 2008 con il patrocinio del Comune di Terni.

Uno spettacolo teatral musicale

La manifestazione, ideata dal trombettista e cantante ternano Fabrizio Longaroni, vuole celebrare attraverso spettacoli ed eventi didattici i luoghi iconici della città legati all’elemento dell’acqua e toccati dal percorso della storica Maratona delle Acque, in programma domenica 12 maggio. Evento di punta della manifestazione sarà lo spettacolo ‘Dinamo – Storia di una fontana simbolo di una città’, di e con Fabrizio Longaroni e tratto dalla pubblicazione ‘La fontana di piazza Tacito simbolo del ‘900’ di Danilo Sergio Pirro. La storia della fontana dello zodiaco e del contesto culturale cittadino e nazionale nel quale ha visto la luce verrà narrata dalla voce di Riccardo Leonelli in forma teatral musicale con l’ausilio di suggestive immagini d’epoca, proiettate con tecnica immersiva, che avvolgeranno i protagonisti dello spettacolo. Le suggestioni musicali che accompagneranno il percorso storico saranno eseguite da Fabrizio Longaroni e dalla sua band di musicisti umbri (Tiziano Tetro, Cristian Pratofiorito, Matteo Fabrizi, Francesco Della Sala) con le voci di Marialuna Cipolla e Michele Zacaglioni, i vocalist Marta Fabrizi, Mauro Antonelli, Sofia Castrichino, Martina Fioretti e la partecipazione straordinaria del fisarmonicista Fabio Ceccarelli. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 10 maggio alle 21 al teatro Secci. Biglietti in prevendita da New Sinfony e sul sito www.ticketitalia.com.

Una pièce teatrale

La Cascata della Marmore e il fiume Nera, con i grandi e piccoli personaggi che vi sono transitati nei secoli, tra cui la grande cantante ternana Gina Palmucci di cui ricorre il centenario della morte, saranno invece i protagonisti della pièce teatrale ‘la memoria delle acque – Omaggio a Nera Marmora’, di e con Stefano de Majo, con il soprano Francesca Bruni e la pianista Sabina Belei, in scena sempre al teatro Secci sabato 11 maggio alle 18 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento sarà preceduto dall’itinerario urbano guidato ‘Non sei più la stessa. Terni industriale’, a cura di Amodì servizi culturali, per la cui iscrizione si può far riferimento al sito ufficiale del Grand tour delle Acque.