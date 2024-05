Terni, grande festa per la giornata conclusiva del progetto ‘Re…stiamo in acqua’

Circa 30 ragazze e ragazzi hanno partecipato al progetto ‘Re…stiamo in acqua’, organizzato da Afad Terni (l’associazione famiglie dei disabili), alla piscina di viale Trieste a Terni, per consentire l’attività in acqua a ragazzi e adulti con disabilità. La giornata conclusiva dei corsi di nuoto si è svolta all’insegna dell’inclusione con staffette, piccole gare e consegna delle medaglie. «Il grande merito va a Claudio Panerai e a Fabrizio Rossi che hanno coordinato insieme agli istruttori durante tutto l’anno i nostri ragazzi permettendo loro di raggiungere questo importante traguardo», sottolinea Delfina Dati, presidente di Afad. «Questa attività è stata molto importante non solo per gli sviluppi fisici sportivi ma anche dal punto di vista dello sviluppo delle abilità e della socializzazione ed inclusione dei ragazzi. Cogliamo l’occasione per ringraziare la fondazione Carit che ha finanziato i 10 mesi di attività e che ci ha rinnovato la fiducia riconoscendoci un nuovo contributo per la stagione 2024-25».

Condividi questo articolo su