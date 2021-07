Terni e la cantera delle Fere: raccolti 2 mila euro per il Sant’Orsola

Un assegno da 2 mila euro per finanziare – seppur in piccola parte – il policlinico Sant’Orsola-Malpighidi Bologna nella persona del professor Carlo Ventura nell’ambito della ricerca scientifica della medicina rigenerativa con cellule staminali. La consegna al presidente della fondazione Aiutiamoli a Vivere, Fabrizio Pacifici, c’è stata venerdì: è il ricavato del libro ‘C’era una volta… la cantera rossoverde’, il racconto degli ex rossoverdi del settore giovanile degli anni ’70. In quel vivavo sono cresciuti calciatori del calibro di Franco Selvaggi, Giulio Nuciari, Adalberto Grigioni, Danilo Pierini, Silvio Longobucco, Carmelo Bagnato, Marco Maestripieri e altri ancora. «Siamo davvero contenti di quello che siamo riusciti a fare e quindi a racimolare – le parole di Luciano Sciò, uno dei promotori dell’iniziativa – con il nostro libricino a un costo di 5 euro e quindi aver raggiunto 2 mila euro sta a significare che abbiamo venduto 400 copie. Un ringraziamento particolare lo vogliamo dare alla Libreria Ubik, ex Alterocca, di corso Tacito che in maniera gratuita ha venduto tantissime copie e poi un ringraziamento dovuto anche all’ottica Antonelli che ha contribuito alla stampa». «Quando mi hanno illustrato il loro intento – il commento di Pacifici – la nostra porta si è spalancata e abbiamo iniziato a condividere questo sogno di riuscire a dare una speranza a chi è gravemente malato».

