Terni, grosso ramo precipita su due auto

Caos viabilità nel pomeriggio di sabato a Terni a ridosso del centro cittadino. A causare problemi un grosso ramo precipitato – con due auto in transito, una Citroën ed una Fiat 500 – in via Pastrengo, all’incrocio con via Di Vittorio: blocco del traffico e conseguenze anche per le aree limitrofe come via Mentana e via Magenta, anche per via della chiusura temporanea del fosso Stroncone in via XX Settembre per i lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, i vigili del fuoco e la Protezione civile comunale: non risultano persone ferite, ma solo danni agli automezzi.

Condividi questo articolo su