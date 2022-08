Terni, guida in stato di ebbrezza: due denunce e sette patenti ritirate

Sette patenti ritirate, sanzioni amministrative e due denunce perché alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0.80 g/l. Questo l’esito dei controlli dell’ultimo weekend da parte della polizia di Stato a Terni.

I controlli

In azione sono entrati gli agenti della polizia Stradale, con focus particolare sul lago di Piediluco per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica e/o l’assunzione di sostanze stupefacenti: «Sono previste – ricorda la questura – le sanzioni accessorie del ritiro della patente ai fini della sospensione fino ad un massimo di due anni e la revisione della patente stessa, che comporta l’obbligo per il conducente di presentarsi presso la commissione medica provinciale per l’idoneità dei requisiti psicofisici, con la riduzione eventuale della validità della patente; è prevista anche la confisca del veicolo qualora il conducente e proprietario del veicolo superi il tasso alcolemico di 1,5 g/l». I controlli con l’utilizzo di strumentazioni specifiche saranno ripetuti nei prossimi giorni e si estenderanno su tutta la provincia.