Terni ha il suo piccolo campione di scacchi. Sandro Maccaglia va alle finali nazionali

Sandro Maccaglia, 9 anni, ternano, della 4° classe della scuola primaria ‘Don Milani’ di Terni, non aveva mai giocato a scacchi. Ha partecipato con entusiasmo al progetto ‘Scacchi a scuola’ promosso dal Cesvol e ora si è qualificato per le finali nazionali di scacchi.

Nuova passione e ottimi risultati

«Il campionato regionale giovanile degli scacchi under 18 ha conferito un ottimo risultato per la nostra direzione didattica», dicono dalla ‘Don Milani’. Domenica scorsa a San Sisto (Perugia) Sandro Maccaglia si è qualificato per le finali nazionali. Dopo aver conosciuto il gioco degli scacchi grazie al progetto ‘Scacchi a scuola’, promosso in collaborazione con il Cesvol, tenuto dal maestro Neri D’Antonio, Sandro si è distinto nel campionato provinciale di Terni arrivando primo nell’under 10. Nel campionato regionale si è classificato sesto su cento partecipanti, ottenendo così l’accesso ai campionati nazionali.

Adesso a Tarvisio

Neri D’Antonio conferma che Sandro, durante le dieci lezioni svolte in classe «si è subito distinto per le sue capacità e ha dimostrato le sue grandi qualità. Un motivo d’orgoglio per me – dice D’Antonio – perché significa che l’attività svolta ha avuto successo. L’obiettivo di questo progetto sostenuto dal Cesvol è sviluppare un movimento giovanile scacchistico nella nostra città che negli anni è andato scemando, con la pandemia che ha dato il colpo di grazia». Il papà di Sandro, Maurizio Maccaglia, conferma che suo figlio «non aveva mai giocato a scacchi. Tutto è partito a scuola grazie al progetto del Cesvol – dice – che ringraziamo per l’opportunità offerta a Sandro e agli altri bambini». L’appuntamento per seguire Sandro è a Tarvisio dal 2 al 9 luglio e la ‘Don Milani’ tifa per solo per lui.