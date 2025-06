Un 42enne di Terni, giò noto alle forze di polizia, è stato arrestato lunedì pomeriggio dai carabinieri del Nucleo investigativo di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, dopo segnalazioni relative alla sua presenza ‘sospetta’ nella zona di San Valentino – dove peraltro risiede – era tenuto d’occhio dai militari che lunedì lo hanno fermato e perquisito.

Addosso, nel suo marsupio, aveva otto dosi di cocaina (peso circa 37 grammi). Presso l’abitazione, invece, gli ivestigatori dell’Arma hanno trovato due pezzi dello stesso stupefacente, per un peso di circa 470 grammui, due buste di plastica sottovuoto con 344 grammi di marijuana e materiale per confezionare le dosi. Scontato l’arresto in flagrante, poi convalidato martedì pomeriggio dal tribuale di Terni con applicazione della misura, nei confronti del 42enne, della custodia cautelare in carcere.