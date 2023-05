Terni ha scelto: il nuovo sindaco è Stefano Bandecchi. «Il vice? Corridore»

Il nuovo sindaco di Terni è Stefano Bandecchi. L’imprenditore livornese e presidente della Ternana Calcio, 62 anni compiuti ad aprile, sarà a capo di palazzo Spada nel quinquennio 2023-2028 dopo l’esito del ballottaggio: per lui è arrivato il trionfo con il 54,62% e 19.748 voti all’attivo contro il 45,38% ed i 16.405 voti di Orlando Masselli (centrodestra). Bandecchi succede a Leonardo Latini. Rispetto al primo turno ha guadagnato oltre 6 mila voti, mentre l’esponente di FdI ne ha persi quasi mille. Annunciato ufficialmente come vicesindaco Riccardo Corridore, il coordinatore territoriale per Alternativa Popolare.

STEFANO BANDECCHI, LE PRIME PAROLE DA SINDACO DI TERNI – VIDEO

VINCE BANDECCHI E PARTE LA FESTA DEI SUPPORTERS – LE FOTO DI MIRIMAO

