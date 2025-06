Cento anni sono già un evento storico. Ma festeggiarli in forma e con il grande abbraccio riservato dai vicini di casa da mezzo secolo è un valore aggiunto. Noemi Brunetti Scala ha celebrato questa ricorrenza insieme al figlio Sergio Scala, ai nipoti, ai tanti amici e vicini e all’assessore comunale Viviana Altamura che a nome di palazzo Spada le ha donato un mazzo di fiori.

La signora Noemi nasce a Perugia da una famiglia semplice di braccianti agricoli. Con loro, per ragioni economiche, sì trasferisce a Terni da adolescente. Negli ultimi 50 anni e oltre ha abitato in via Alberti 9. E qui vive le vicissitudini disastrose della seconda guerra mondiale, subendo i bombardamenti alleati e nel contempo l’invasione dell’esercito tedesco. Nel 1947 trova anche l’amore della sua vita. Un rapporto che ha visto nascere due figli, Franca e Sergio. Ha vari nipoti ed è anche ‘trisnonna’. Una famiglia che l’ha circondata di affetto per celebrare, come merita, questo importante traguardo.