Terni: i bambini della ‘Rataplan’ incontrano l’Arma dei carabinieri

Diciannove bambini della scuola dell’infanzia paritaria ‘Rataplan’ di via Narni hanno fatto visita venerdì alla caserma carabinieri di Collescipoli. Accompagnati dagli insegnanti, i giovanissimi alunni, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, sono stati accolti dal maresciallo maggiore Daniele Scentoni, comandante della stazione, e dai militari del reparto. Per l’occasione erano presenti il capitano Giovanni Toschi, comandante della sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Terni, che ha mostrato ai bambini entusiasti l’Alfa Romeo Giulia in dotazione al reparto di pronto intervento, nonché personale del Nucleo carabinieri forestale di Terni. I bambini non si sono tirati indietro nel momento di salire a bordo del potente mezzo, provando per alcuni momenti il ‘brivido’ delle sirene, mostrandosi molto interessati agli equipaggiamenti in uso ai militari, tra cui palette, torce e radio veicolare. I carabinieri forestali hanno poi intrattenuto i piccoli alunni con due esperienze sensoriali, attività ludiche e istruttive al tempo stesso, finalizzate alla conoscenza della biodiversità e al contatto con la natura. L’iniziativa è inserita nella ‘Formazione alla cultura della legalità’ promossa dal comando Generale per l’anno scolastico 2023/2024 e inquadrata in un più ampio progetto dell’Arma dei carabinieri. Terminata la visita, i piccoli alunni e le loro insegnanti sono stati ‘congedati’ con il saluto militare dei carabinieri.

