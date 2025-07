di Fra.Tor.

Dopo la denuncia dei residenti di piazza della Meridiana e la replica di una cittadina che la vede in modo diametralmente opposto, arriva una nuova segnalazione da Borgo Rivo: un’altra piazzetta, quella antistante la chiesa di Santa Maria del Rivo, sarebbe alle prese con schiamazzi notturni, comportamenti incivili e assenza di controlli, tanto da spingere i residenti ad avviare una raccolta firme per chiedere interventi urgenti.

«Ho letto l’articolo e mi sono riconosciuta pienamente», scrive una cittadina. «Purtroppo, anche qui davanti alla chiesa di borgo Rivo la situazione è diventata invivibile, e non solo a causa dei più giovani. Anche adulti e genitori si dimostrano spesso completamente irrispettosi, rimanendo a chiacchierare a voce altissima, ridere e urlare fino all’una di notte passata».

A rendere il tutto ancora più frustrante è il contesto. «Questa zona è proprietà privata, non un’area pubblica: le palazzine si affacciano su una piazzetta condominiale gestita da un ‘supercondominio’ per il quale paghiamo regolarmente, eppure siamo ostaggio del rumore e del disordine. Abbiamo provato a chiedere più volte l’intervento delle forze dell’ordine, ma anche qui senza esito». La tensione cresce, notte dopo notte. «Siamo esasperati. Alcuni residenti sono arrivati a discutere animatamente, e se non si interviene in tempo temo che le cose possano degenerare».

Per questo, i cittadini della zona hanno deciso di mobilitarsi con una raccolta firme, chiedendo alle autorità un presidio serale più costante e, se necessario, l’applicazione di regolamenti condominiali e sanzioni specifiche per chi disturba la quiete pubblica anche in aree private.

