Terni: i ‘geometri’ della 5°B si ritrovano a 46 anni dal diploma

Bella rimpatriata a 46 anni dal diploma – datato 1977 – per la 5°B dell’allora istituto tecnico per geometri ‘Federico Cesi’ di Terni. Oltre agli ex studenti hanno partecipato, con grande piacere, due professori del tempo: Gino Mastriforti (matematica) e Paolo Leonelli (tecniche delle costruzioni). Presenti all’evento Roberto Pileri, Gastone Svizzeretto, Claudio Casavecchia, Doriano Ciaccafava, Roberto Nini, Sandro Onofri, Roberto Silveri, Ennio Subioli, Ottaviano Falsini, Francesco Colasanti, Luigi Federici, Sandro Bianchini e Gianpaolo Fagotto Gianpaolo. Dopo tanti aneddoti, la promessa da parte di tutti di ritrovarsi presto, sempre nel segno della grande amicizia.

Condividi questo articolo su