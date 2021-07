Terni, i giovani Afad ospiti dei vigili del fuoco: bella mattinata

Nel programma dei campus estivi Afad 2021, nell’ambito del progetto ‘Ricominciamo con l’estate 2021’ , la mattina del 7 luglio i ragazzi accompagnati dalla presidente dell’associazione Delfina Dati, dagli educatori e dai tutor hanno fatto visita alla sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni. I giovani sono stati ricevuti dal comandante Giancarlo Cuglietta, dal funzionario Fabiola Filippa, da Paolo Rozzi dell’associazione nazionale vigili del fuoco e dal personale del comando, tutti lieti di poter regalare una matinata di gioia ai ragazzi.

Una bella mattinata

«Questa bella iniziativa – spiegano dal comando provinciale di Terni – non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata la puntuale e perfetta organizzazione da parte dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco che ha curato ogni particolare dell’incontro, facendo conoscere il mondo dei pompieri e regalando ad ognuno un cappellino». Star della mattinata, accolto con applausi dai bambini, è stato Derby, il border collie del nucleo cinofili dei vigili del fuoco, ‘andato in pensione’ da qualche mese e accompagnato dal conduttore Stefano Albergotti che ne ha raccontato alcune missioni, come l’ultima al ponte Morandi a Genova.