Sabato 23 maggio, nella splendida cornice di Scalea (Cosenza), si sono svolte le Olimpiadi nazionali di primo soccorso per studenti. Venti le squadre partecipanti, ciascuna vincitrice della propria fase regionale, a rappresentare altrettanti istituti scolastici. Gli studenti si sono affrontati su prove dinamiche simulate di primo soccorso, tutte estremamente realistiche, e prove statiche dove hanno potuto approfondire e confrontarsi su tematiche legate al mondo dei giovani.

L’Umbria era rappresentata dagli alunni del liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Terni: Gloria Andreutti (capo squadra), Gjulia Corri, Giulia Francesca Breban, Nicolò Prece, Alice Paduano e Valentino Taulli (soccorritori). Ad accompagnarli, la docente Monica Castiglione ed i formatori della Croce Rossa Italiana, Luciana Meloni e Roberto Valeriani. I giovani soccorritori ternani, davanti ai loro orgogliosi istruttori, hanno dato vita ad una prova di alto profilo, dal un punto di vista sia professionale che umano, aiutandosi, confrontandosi e confortandosi per tutta la durata della gara. Alla fine si sono classificati al terzo posto, conquistando il podio: un risultato di assoluto prestigio. «A questi bravissimi giovani e alle loro famiglie – riporta una nota della Croce Rossa comitato di Terni – vanno i ringraziamenti dei volontari della CRI di Terni che li hanno allenati ricevendo in cambio tanto affetto e tanto orgoglio per averli visti diventare così bravi».