Terni, igiene alimenti: multati cinque esercizi commerciali per 5 mila euro complessivi

Controlli sugli alimenti, a tutela della salute pubblica e per accertare il rispetto dei prezzi. Sono stati eseguiti durante le festività natalizie dagli agenti della polizia Locale di Terni (polizia commerciale) e da personale della Usl Umbria 2 (dipartimento di prevenzione, igiene degli alimenti e della nutrizione). In totale sono state riscontrate e verbalizzate cinque violazioni amministrative da parte di altrettanti esercenti, sia con sede fissa che su area pubblica. Sono state comminate complessivamente sanzioni per 5 mila euro. «La proficua sinergia lavorativa con la Usl Umbria 2 – sottolinea il comando della polizia Locale di Terni – già fattiva anche in altri ambiti altrettanto importanti quali l’igiene e la sanità pubblica nonché il benessere animale, consentono di elevare il livello qualitativo degli interventi con il fine ultimo dell’interesse della collettività».

Condividi questo articolo su