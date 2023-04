Terni: il 2 aprile arriva ‘Adam’, il nuovo brano di Valeria Crescenzi

Parla di un ragazzo autistico, Adam, il nuovo brano della cantautrice ternana Valeria Crescenzi, fuori il 2 aprile, nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. In Italia si stima che 1 bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico. Nel 2007 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata per sensibilizzare e mettere in evidenza i diritti delle persone autistiche.

IL VIDEO

Il brano

Scritto a quattro mani con Saverio Grandi (autore per Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Emma, Raf, Gaetano Curreri e tanti altri artisti), Adam racconta e circoscrive la quotidianità del protagonista. A firmare l’arrangiamento e i suoni è Filippo De Laura, mentre Valeria Crescenzi suona il flauto traverso, oltre a essere la voce solista e l’autrice del testo. «L’ho scritto in modo istintivo – racconta Valeria – mentre cominciavo le mie ricerche come studentessa di musicoterapia, dopo aver letto il libro ‘Se ti abbraccio non aver paura’ di Fulvio Ervas, che riassume la storia di Franco Antonello e suo figlio Andrea. Il pezzo racconta l’autismo e vuole farlo senza pretesa, in chiave pop, ‘leggera’. È solo una finestra sull’autismo, che è davvero anche tanto altro. Non è la mia canzone a poterlo spiegare, però è sincera come me: questa è stata la spinta che mi ha portato a pubblicarla, mi emoziona».

Il videoclip

La regia del videoclip girato a Terni è stata affidata a Roberto Mazzarelli, già autore del videoclip di Vernice. «Anche questo video è legato fortemente alla canzone e realizzato a colori, per interpretare le sfumature di mondi diversi. Vede la partecipazione straordinaria di Veronica – aggiunge la cantautrice ternana – una ragazza che ho avuto la fortuna di incontrare grazie alla musica e alla musicoterapia. Si è davvero divertita e io con lei: non c’è niente di recitato nel video, siamo davvero quello che si vede. Con Roberto ci siamo ritrovati dopo il Covid, grazie a questa canzone e ai poteri che ha la musica: ci siamo sentiti e confrontati, gli ho fatto vedere una foto del muro colorato, che l’ha incuriosito e l’ha portato in città».

L’album

Il pezzo, anticipa Valeria Crescenzi, «farà parte del mio secondo album, dopo ‘Imperfetto’, che è in lavorazione e vedrà la collaborazione del cantautore Antonello Armieri. Ho incontrato Saverio Grandi tanti anni fa in Umbria e abbiamo scritto alcune canzoni insieme, per vedere se i nostri mondi riuscivano ad incontrarsi. Questa canzone, in particolare, venne fuori in pochissimo tempo e mi è rimasta sempre nel cuore, così ci siamo risentiti qualche mese fa e abbiamo deciso di farla uscire. È stato bello ritrovarlo: io cambiata e diversa, un’altra Valeria, e lui sempre una roccia, un pilastro a cui fare riferimento. Ci siamo subito riagganciati ed ecco il risultato della magia».