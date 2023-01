Ponte via Di Vittorio Terni: tempi più lunghi. Si va avanti da maggio

di S.F.

In un primo momento si era parlato di cinque mesi con ultimazione prevista per metà ottobre. Dopodiché nuovo aggiornamento e tempistica per il semaforo verde spostata entro il 2022. Siamo nel 2023 ed i lavori lungo l’intersezione tra via Di Vittorio, via Liutprando e via Pastrengo sono tutt’altro che giunti al termine: il focus è sulla demolizione e successiva ricostruzione del ponte a cura del Consorzio di bonifica Tevere-Nera, utile alla riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone. Si tratta del II stralcio.

MAGGIO 2022, INIZIANO I LAVORI: «CINQUE MESI»

SETTEMBRE 2022, IL COLLAUDO DI METÀ OPERA

La situazione

A settembre il Consorzio aveva annunciato il collaudo della prima sezione della struttura con conseguente spostamento dell’operazione di sistemazione dall’altro lato. Da ricordare i lavori comporteranno «l’allargamento del ponte di ulteriori quattro metri rispetto alla struttura precedente». La riduzione del rischio idraulico vale un importo complessivo di 3 milioni 470 mila euro – tutto indicato nel cartello di cantiere – e quello contrattuale sfiora l’1,9 milioni: la consegna generale è avvenuta il 25 gennaio 2021 ed in teoria tutto si sarebbe dovuto concludere in 365 giorni. «Entro l’anno i lavori dovrebbero essere terminati», le parole pronunciate dall’ingegnere Barbara Leli quattro mesi fa. Alcuni giorni di stop ci sono stati a causa di problematiche legate al Covid. Novità attese a stretto giro.