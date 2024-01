Terni, il 38° Mototrip scalda i motori: novità area palasport

Diverse novità per una delle moto cavalcata più famose d’Italia che, il 10 e 11 febbraio, toccherà quota 38. Preparativi in corso per il Mototrip a Terni che, quest’anno, avrà una nuova localizzazione come informa il Moto Club Racing Terni del presidente Ortenzio Sanguinato.

Gli organizzatori fanno sapere che «verrà inaugurata una nuova area espositiva nel cuore dello sport ternano, ossia nel piazzale antistante il negozio di articoli sportivi Decathlon, nella splendida cornice del nuovo PalaTerni e dello stadio Libero Liberati. Sabato 10 è prevista un’area espositiva a partire dalle ore 14.00, completa di tanti eventi live, oltre ad un’area riservata appositamente ai bambini delle scuole elementari dai 7 agli 11 anni, che potranno provare le moto da mini-enduro della Fmi – Federazione Motociclistica Italiana, con casco e protezioni messe a disposizione gratuitamente dal Comitato regionale Fmi Umbria».

Le donne e Hobby sport



C’è anche altro: «Quest’anno verrà dato ancora più spazio alla componente femminile dell’enduro, poiché è prevista la gratuità delle quote di iscrizione alle donne, oltre alla presenza, per la prima volta in assoluto, del collegiale femminile: corso teorico e pratico organizzato dalla Fmi per le pilotesse nazionali, a cui potranno partecipare tutte le ragazze e le donne appassionate di enduro, munite di moto propria. Associato a questo evento, si terrà anche in questa splendida località un corso Hobby Sport, riservato ai bambini delle scuole elementari di età compresa tra 7 e 11 anni, con casco e protezioni offerte dal Co.Re. Umbria. Il luogo dell’evento è nel comune di Arrone (Tr), in località Valle Spoletina». La partenza del Mototrip è prevista per le 9.30 dell’11 febbraio con percorsi diversificati per trial, e-bike e strada.