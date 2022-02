Sci, il baby talento Fiorentino brilla in Abruzzo: doppio podio

Un baby sciatore ternano protagonista in ambito extra regionale. Si tratta del 13enne Luca Maria Fiorentino, grande protagonista nell’ultimo weekend a Campo Felice (L’Aquila) in occasione del Criterium Interappennino 2022: una gara con 310 atleti dai 13 ai 16 anni nelle diverse categorie con in palio le qualificazioni ai campionati italiani in programma a marzo sull’Abetone.

Il piccolo ternano, in forza allo Sci Club Terminillo, ha concluso al 1° posto il SuperG e ha poi conquistato l’argento nello slalom speciale a sette centesimi dal trionfatore. Per lui c’è la qualificazione diretta nel primo gruppo di merito dei prossimi tricolori in terra toscana. Fiorentino frequenta la II media alla scuola De Filis e si allena tre volte ‘a secco’ in città ed altrettante sulle nevi abruzzesi: tanti chilometri per seguire la sua passione e, magari, togliersi anche belle soddisfazioni agonistiche come accaduto a Campo Felice.