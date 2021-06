Terni, il brutto gesto in piazza si trasforma in solidarietà

Il fatto risale allo scorso 3 aprile, quando in piazza Tacito a Terni, durante i festeggiamenti per la promozione della Ternana in serie B, un tifoso ‘su di giri’ aveva lanciato una bottiglia di birra vuota contro lo schieramento delle forze dell’ordine , colpendo alla testa – di rimbalzo – un 78enne che si trovava anche lui in zona. L’uomo – ternano di 35 anni -, consapevole della gravità del gesto, un paio di giorni dopo si era presentato spontaneamente in questura per assumersi le proprie responsabilità, dicendosi molto dispiaciuto per quanto accaduto. Inevitabile la denuncia a piede libero per violenza a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose e lesioni aggravate. Dopo quel primo passo importante, ora il 35enne – assistito dall’avvocato Lorenzo Filippetti – ne ha compiuto un altro insieme alla vittima del lancio. Dopo aver versato una somma per ricomporre in via bonaria la vicenda – con remissione della querela da parte del 78enne -, ha deciso di comune intesa con quest’ultimo, di donare il tutto alle associazioni ‘Il Sogno di Rebecca’ e di ‘Terni col cuore’. Un gesto che dà spazio al bene e alla solidarietà, togliendolo alla parte meno edificante della vicenda.

