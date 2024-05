Terni, il ‘Buskers festival’ in centro: musica, birra e food truck in largo Micheli

Novità per la nuova edizione del ‘Buskers Festival’ a Terni. L’evento, organizzato con l’associazione Ephebia in qualità di media partner, si sposta in centro: dal 23 al 26 maggio musica, cibo, artigiani e animazione per bambini in largo Filippo Micheli. Le iniziative si svolgeranno dalle 18 alle 23 di giovedì e dalle 11 alle 23.30 nei restanti giorni.

Il programma

Giovedi 23 maggio si apre la line up con l’Ephebia Night, live music & dj set a cura della storica associazione musicale ternana. Venerdì 24 sará il turno della Clyto Band, formazione tutta locale che propone un repertorio italiano vario e divertente, dallo swing degli anni 40 alla musica pop; a seguire Dj set. Sabato 25 on stage i Fat thunder acoustic trio, storica formazione ternana che propone un vastissimo repertorio rivisitato in chiave acustica. A seguire dj set a cura di Dj Pagey, beat, surf & rock’n’roll. Domenica 26 sarà il turno di Giulia Muti, cantautrice ternana della scuderia Lunatika, collaborazione dell’associazione Ephebia che promuove il cantautorato indipendente femminile; a seguire dj set. Nei giorni di sabato e domenica a partire dalle ore 17.30 è prevista anche un’area dedicata all’animazione per bambini a cura de ‘I fiori della Meraviglia’.

Aggregazione

«Un evento come il Buskers & food festival – sottolineano gli organizzatori – rappresenta per Terni un’occasione di aggregazione e divertimento fondamentale per la crescita del territorio. Il nostro scopo rimane quello di creare momenti musicali che siano in linea con la vocazione dell’evento stesso, volti alla spensieratezza e alla voglia di fare gruppo attraverso la musica. L’alternarsi di band, cantautori e cantautrici e dj set ci permette di creare una proposta varia e adatta a una buona fetta di pubblico, il tutto, naturalmente, ad ingresso gratuito». Prevista la presenza di food truck proveniente da diverse parti d’Italia, panini gourmet e hamburger di scottona e di ricette irlandesi, hot dog, tex mex, burritos, arrosticini, olive ascolane, bombette pugliesi, patate e pollo fritti, borlenghi e tigelle, grigliate di carne argentina, crepes e zucchero filato.