Terni, il caldo non dà tregua: vasto incendio in zona Sabbione

In questo contesto climatico, basta davvro poco per causare un incendio. Ed uno, vasto, ha interessato venerdì pomeriggio un’area agricola e decine di rotoballe di fieno, in strada di Tavernolo – zona Sabbione – a Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni con un’autobotte ed una motopala. Non è stato questo l’unico rogo che ha interessato il territorio ternano: ad Amelia gli uomini del 115 sono intervenuti a Lugnano in Teverina per un incendio che ha interessato un’area boscata e delle baracche agricole. Allo stesso modo ad Orvieto, zona Sferracavallo, i pompieri hanno dovuto domare le fiamme che hanno interessato alcune sterpaglie. Fuori dal territorio provinciale, invece, va registrato il contributo dei vigili del fuoco ternani, a supporto dei colleghi de L’Aquila, nel rogo boschivo scoppiato nella frazione di Arischia.

Condividi questo articolo su