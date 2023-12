Terni, il Capodanno in piazza vale 55.800 euro: tutto in mano ad una società di Amelia

di S.F.

Un importo di 37.099 euro per i costi di allestimento e 18.700 euro a titolo di offerta artistica. Per un totale di 55.800: questa la cifra – discorso a sé per la presentatrice dell’evento, Roberta Giarrusso – per il Capodanno in piazza Ridolfi a Terni con protagonisti Povia, Dj Provenzano e Marco Ligabue. L’esborso è stato reso noto nella giornata odierna e l’affidamento è per la società Lorenzo Paolucci Agency srl di Amelia. Tutto chiuso nel giro di pochi giorni a partire dal 19 dicembre, quando palazzo Spada ha avviato la negoziazione formale. I fondi? Poco meno di 40 mila euro arrivano dalla Regione, i restanti con risorse comunali. A firmare è il dirigente agli eventi Andrea Zaccone, mentre il responsabile del procedimento è la posizione organizzativa – è a capo dell’ufficio turismo e Iat – Omero Mariani.