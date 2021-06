Terni, il Clt inaugura la ‘Padel Arena’ con tre campi coperti

È stata inaugurata sabato a Terni la ‘Padel Arena Clt’, la copertura dei tre campi con un impianto unico sul territorio. «L’intervento – spiegano dal circolo di via Muratori – rappresenta parte essenziale di quel processo di continuo miglioramento degli impianti sportivi che il Clt persegue da tempo». A fare gli onori di casa, il presidente del Circolo Lavoratori Terni Giovanni Scordo, accanto al direttore di stabilimento Ast Dimitri Menecali, l’assessore comunale allo sport Elena Proietti, il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli e il responsabile della sezione tennis e padel del Clt, Giampiero Ruello.

Soddisfazione

«Già nella fase del lockdown – afferma il presidente Scordo – avevamo deciso di investire sull’impiantistica sportiva per far sì che la ripartenza potesse essere davvero sfolgorante. E dopo il completo rinnovamento della palestra Movimento&Salute, il rifacimento in Play-It dei campi da tennis, si è deciso di migliorare gli impianti padel, sport che sta dando grandi soddisfazioni al Clt sin dalla realizzazione dei nostri tre campi». Con l’intervento inaugurato sabato, il Clt è passato dall’avere un solo campo coperto ad averne tre, dando così la possibilità ai giocatori di allenarsi e disputare competizioni anche in caso di pioggia o con il sole battente.

Caratteristiche tecniche

La Padel Arena è una struttura modulare, realizzata con archi a settori e reticolare ATR, in acciaio zincato a caldo. La struttura è progettata per inglobare perfettamente i muri perimetrali del campo di gioco e rispettare le altezze imposte dalle norme FIT. La membrana di copertura è realizzata in tessuto poliestere spalmato PVC su entrambe le facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV.