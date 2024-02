Terni, personale Comune: si dimettono altri dipendenti

di S.F.

Nell’ultimo anno il numero dei dipendenti è sceso sotto quota 600 e ora pian piano, in attesa delle assunzioni per la polizia Locale, la cifra si avvicina a quota 500. In Comune a Terni il personale continua a scendere: la dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci ha firmato due atti per altrettanti dimissioni di lavoratori a tempo indeterminato.

Via due operatori esperti

Il primo caso riguarda un operatore esperto ausiliario che già a fine 2023 ha comunicato la volontà di dimettersi: sarà così dal prossimo 1° marzo. Il secondo un operatore esperto amministrativo che cesserà l’attività in Comune dal 1° giugno 2024 con rinuncia al preavviso: ha raggiunto i requisiti minimi per la pensione anticipata e dunque per lui storia finita e meritato relax. Ad occuparsene è il funzionario con posizione organizzativa Luca Sbordoni. Nel contempo a stretto giro è in arrivo un altro pensionamento tra le PO dopo quello di Paolo Neri: su questo fronte a breve sono attese novità – con possibili ‘tagli’ – sul fronte organizzativo.