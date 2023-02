Terni, accesso agli atti ‘negati’: per il Comune altra condanna dal Tar

di S.F.

Sentenza nello stesso giorno, il 22 giugno scorso, e medesima cifra, vale a dire 1.500 euro oltre ad oneri ed accessori di legge. Il Comune di Terni ha un problema con le richieste di accesso agli atti evidentemente, quantomeno è ciò che si evince da un’altra decisione del Tar Umbria – di quella legata a viale Brin se ne parlerà in questi giorni per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio creatosi, a questo punto lecito attendersi che accadrà lo stesso per la seconda vicenda – riguardante lo scontro di via Gramsci con il coinvolgimento di un condominio e di due attività commerciali.

IL TAR E IL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PASTICCIO DI VIALE BRIN

La storia in sintesi

La sentenza in questione ha lo stesso esito di quella di viale Brin, ovvero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – gli atti sono stati ottenuti in un secondo momento – con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite per la cifra sopra riportata. Motivo? «Il ritardo nell’ostensione dei documenti richiesti, risultando condivisibili le censure formulate dalla parte ricorrente». Bene, cosa è successo? Una residente, comproprietaria di un’area privata ad uso pubblico nelle vicinanze delle attività Al Settimo Cielo (ora cessata) e Mastrocarni srl (Classe A, entrambe non costituite in giudizio) di via Gramsci, si era lamentata perché l’amministrazione ha «sostanzialmente negato l’accesso agli atti» nell’ambito della concessione dell’occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie alle controinteressate. Alla base della bagarre questioni legate alle immissioni acustiche e gli assembramenti di persone. Ma è un altro paio di maniche.

SI VA AL TAR PER VIA GRAMSCI: IL TAR STOPPA IL COMUNE PER IL COMPRESSORE

Il no del Comune e la condanna



Il Comune aveva replicato alla residente che «la documentazione di cui trattasi è già stata rilasciata all’amministratore del condominio». Per loro storia finita. Invece per la ricorrente la storia era diversa per via del diritto di accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti in quanto comproprietaria pro quota millesimale di aree comuni del fabbricato gravate da servitù di uso pubblico. I documenti sono poi saltati fuori ma «solo successivamente all’instaurazione del giudizio ed in sede giudiziale il Comune ha reso possibile l’accesso agli atti». Tema centrato e il Tar ha dato seguito: censure condivise e condanna. Altro debito fuori bilancio in arrivo? Non risulta essere stato proposto l’appello per proseguire al Consiglio di Stato.