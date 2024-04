Terni, il Comune vuol far sapere ciò che fa: spesa da 4.200 euro per 60 mila brochure

di S.F.

Nei giorni scorsi il massiccio lancio via social e ora emergono i dettagli della curiosa iniziativa del Comune di Terni per, in sostanza, far sapere cosa si è fatto finora. Bene, cosa è successo? L’amministrazione ha rilevato la necessità di «stampare del materiale informativo predisposto dall’ufficio comunicazione

dell’Ente per divulgare quanto realizzato ad oggi dall’amministrazione». Con l’obiettivo di «condividere con la cittadinanza il concretizzarsi dell’azione amministrativa in un’ottica di partecipazione e di ulteriore messa a punto degli obiettivi futuri». Di mezzo c’è il futuro Dup 2025-2027. Dunque si parla di realizzazione e diffusione a mezzo cassettaggio di 60 mila brochure informative per un importo di 3.450 euro più Iva. Con totale che va oltre i 4.200 euro a favore della tipolitografia Federici di via Adda. A firmare è il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.