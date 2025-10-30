Terni sale sul podio del Movielife Film Festival grazie a ‘Konka’, il cortometraggio scritto e diretto da Alessandra Medici, che ha conquistato il premio del pubblico ex aequo con ‘Quando soffia il vento’ di Mauro Cerminara. Un riconoscimento che premia non solo la sensibilità della regista ternana, ma anche la capacità del film di dialogare con le emozioni e le esperienze della comunità da cui nasce.

Girato interamente nel territorio ternano, ‘Konka’ racconta, con sguardo intimo e realistico, le sfumature della memoria e del cambiamento, restituendo atmosfere e volti che appartengono profondamente alla città di Terni. Durante la cerimonia conclusiva del festival, il pubblico ha tributato al corto un lungo applauso, segnando il successo di una produzione che coniuga radici locali e qualità cinematografica.

Il riconoscimento arriva all’interno di un’edizione del Movielife Film Festival che ha saputo unire cinema, arte e formazione, portando Collescipoli e Terni al centro di un nuovo fermento creativo. Con ‘Konka’, Alessandra Medici conferma il talento di una giovane voce del cinema umbro, capace di trasformare la realtà di Terni in un linguaggio universale.