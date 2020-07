Terni, il laboratorio di genetica forense accreditato in Europa

Consulenza per identificazione personale e di tracce biologiche, riconoscimento o disconoscimento di paternità, studio di rapporti parentali complessi a favore di soggetti privati e per conto della magistratura, in sede sia penale che civile. E’ l’attività che viene svolta dal laboratorio regionale di scienze forensi sezione di genetica che ha sede nell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e che recentemente ha ottenuto l’accreditamento ‘UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 – CAB Accredia numero 1830L’. Si tratta di un importante riconoscimento di qualità basato su requisiti imposti a livello europeo e coerente con le determinazioni del consiglio dell’Unione europea sul potenziamento della cooperazione tra Stati, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e sullo scambio dei risultati delle analisi del Dna.

Unico centro regionale

Unico centro regionale per la genetica forense, il laboratorio partecipa ad attività di ricerca in campo nazionale e internazionale essendo inserito nella rete dei centri di genetica forense afferenti al Gefi (Genetisti forensi italiani) e all’Isfg (International society of forensic genetics). «In questo modo il laboratorio di genetica forense dell’azienda ospedaliera di Terni – spiega con soddisfazione la responsabile Eugenia Carnevali – è entrato nel ristretto numero dei laboratori italiani accreditati, cinque in tutta Italia oltre ai laboratori del Racis-carabinieri e della polizia Scientifica. L’accreditamento attesta la competenza tecnica e il rispetto del sistema di qualità che consente di assicurare ai risultati il valore di prova scientifica, in quanto rispondenti a criteri di qualificazione tecnico-professionale che ne permettono la confrontabilità e la riproducibilità. L’attività annuale nella nostra regione è molto variabile perché dipende soprattutto dal numero di reati che si verificano, ma indicativamente seguiamo circa 30 casi per la magistratura e 10-15 procedure di paternità private».

Studenti e tirocinanti

Essendo annesso alla sezione di medicina legale dell’Università di Perugia, il laboratorio è aperto alla frequenza di studenti e tirocinanti cui garantisce specifica formazione culturale e professionale. Gli appuntamenti per le prestazioni genetiche vengono fissati previo contatto telefonico chiamando i numeri 0744.205630 e 0744.202801 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. È possibile accedere alle prestazioni a fronte del pagamento dell’importo stabilito in base ad un tariffario aziendale.