Terni, il liceo Angeloni piange la scomparsa di Tiziana Belardinelli

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Tiziana Belardinelli, collaboratrice scolastica del liceo ‘Angeloni’ di Terni. Aveva 65 anni ed è venuta a mancare nella giornata di domenica all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si trovava ricoverata nel reparto di rianimazione. A darne notizia è la stessa scuola: «È volata in cielo una donna buona che per tanti anni ci ha sempre accolti il suo sorriso, i suoi modi gentili ed affettuosi, la sua modestia, la sua professionalità, la sua discrezione, il suo amore per i licei ‘Angeloni’ che rappresentavano la sua seconda famiglia. La ricordiamo sempre pronta a rispondere alle richieste di collaborazione, sempre presente a scuola a fianco di tutti i suoi colleghi che ora sono affranti dal dolore. La sua morte lascia un grande vuoto nella nostra comunità scolastica e in tutti i nostri cuori».

Il cordoglio

Il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali ed amministrativi, i docenti, il personale ATA, le famiglie «esprimono il loro sentito cordoglio alla famiglia con l’animo colmo di profonda gratitudine per l’operato e l’esempio dato dalla carissima Tiziana e partecipano con tutto l’affetto possibile al dolore della famiglia». Alle ore 12 di lunedì mattina la campanella ha suonato virtualmenite in ciascun plesso dell’Angeloni e tutto il personale della scuola ha osservato un minuto di silenzio. I funerali si svolgeranno mercoledì 14 aprile, alle ore 15, presso la chiesa del Sacro Cuore Eucaristico di Gesù, nel quartiere di Città Giardino a Terni. «La scuola – precisa l’istituto – sta raccogliendo offerte da devolvere, come da volontà della famiglia, all’Associazione Umbra Lotta Contro il Cancro».