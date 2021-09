Terni, il liceo Galilei spicca a livello internazionale

Il nuovo anno scolastico è iniziato da pochi giorni, ma quello concluso da pochi mesi ha da registrare un eccellente risultato. Ancora una volta le classi del corso Cambridge del liceo scientifico Galilei di Terni si sono distinte; nonostante le difficoltà oggettive causate dalla pandemia e dalla Cambridge examination, tutti e 51 i ragazzi delle scorse 3B e 3C hanno brillantemente conseguito l’esame International general certificate of secondary education di physics. Seguiti dal docente Francesco Boria e da tutto il team Cambridge, gli studenti si sono cimentati in più prove articolate nel mese di maggio scorso. Inoltre, altre due classi, rispettivamente la 5C e la 5B, si cimenteranno, tra ottobre e novembre, con le prove Igsce di biology. Si conferma, quindi, il successo di un indirizzo avviato nel 2016 quando il liceo Galilei di Terni ottenne il riconoscimento dello status di ‘Centro internazionale Cambridge’ da parte della University of Cambridge international examinations.

Condividi questo articolo su