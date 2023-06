Terni, il martedì inizia nel caos: ancora guai tra Bandecchi ed i giornalisti

IL VIDEO

Parole grosse, tête-à-tête più che ravvicinato – a tal punto che è stato costretto ad intervenire il numero uno dell’Actl, Sandro Corsi – e tensione alle stelle poco dopo le 9.15. Il rapporto tra il neo sindaco Stefano Bandecchi ed i giornalisti continua ad essere non proprio idilliaco: brutto e spiacevole episodio nella prima mattinata di martedì tra l’imprenditore livornese ed una delle posizioni di elevata qualificazione del Comune attivo nell’ambito della comunicazione istituzionale. In più di qualcuno – anche altri dipendenti che, giocoforza, hanno sentito tutto per via del baccano – ha ben ascoltato gli attacchi verbali. In loco anche il vice di Bandecchi, Riccardo Corridore, e il capo di Gabinetto Cataldo Renato Bernocco. Difficile che non ci siano strascichi. Vedremo. C’è una certezza: in zona le telecamere non mancano e magari c’è chi ne terrà conto per muoversi.

L’Ordine dei giornalisti: «Sconcerto, stop incontro»

L’Odg Umbria «apprende con sconcerto quanto accaduto all’esterno del Palazzo comunale di Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e il collega dell’ufficio stampa Gian Luca Diamanti. Nell’attesa dell’ulteriore chiarimento dei fatti, l’Odg esprime pieno sostegno e convinta solidarietà al collega, pronti ad affiancarlo in qualsiasi eventuale iniziativa intenda intraprendere in ogni sede a tutela della propria dignità personale e professionale. Visto il grave episodio, l’Odg sospende la richiesta di incontro con lo stesso sindaco annunciata nei giorni scorsi, esprimendo al contempo preoccupazione per il clima di intimidazione che si sta creando verso la categoria».

Pd e Kenny: «Preoccupati». Proietti (FdI): «Gravissimo»



«Apprendiamo con preoccupazione – la nota a firma dei consiglieri comunali del Pd Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli e di Josè Kenny – quanto avvenuto questa mattina di fronte alla casa comunale. Invitiamo i rappresentanti dell’amministrazione a tenere un comportamento non di scontro ne fisico ne verbale, ma professionale nei confronti degli operatori della stampa siano essi interni o esterni all’ente. Auspichiamo quindi dei toni consoni alla leale collaborazione con gli addetti all’informazione ai quali va il nostro sostegno pieno». Sponda FdI è il consigliere Elena Proietti Trotti ad esporsi: «Sono basita e sconcertata, non è la prima volta che succede, è un fatto di una gravità assoluta che non si è mai verificato. Arriva da un rappresentante delle istituziomi e che più di tutti dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori, della città e soprattutto dei dipendenti del Comune che lavorano con lui e per lui. Non può cadere così, senza conseguenze».

La Lega

«Esprimiamo forte preoccupazione – la nota a firma Devid Maggiora – per quanto accaduto questa mattina di fronte a Palazzo Spada ed esprimiamo solidarietà nei confronti del dipendente comunale e di tutti i rappresentanti della stampa ternana. Questo clima instaurato dall’amministrazione comunale fin dal suo insediamento non può essere tollerato oltremodo. Ogni giorno assistiamo a scontri con i giornalisti, atteggiamenti aggressivi e parole pesanti rivolte ai rappresentanti dell’opposizione e ai dipendenti comunali. Questa mattina si è passata la linea. Auspichiamo si torni subito a toni civili e istituzionali e invitiamo l’amministrazione comunale a impegnarsi per il recupero di un confronto con la stampa e con le opposizioni basato sul dialogo e sui temi che interessano davvero la città».

M5S: «Fare chiarezza»

«In attesa dei chiarimenti – assolutamente necessari, scrive il gruppo pentastellato – su come sia nato l’alterco di questa mattina tra il sindaco Bandecchi e un giornalista dipendente del Comune di Terni, è con grande indignazione e preoccupazione che condanniamo l’ennesimo episodio increscioso che riguarda i rapporti tra la stampa e il primo cittadino. L’ennesima intimidazione verso chi avrebbe l’ardire di contraddire il primo cittadino. Questo tipo di atteggiamento da parte di un rappresentante eletto è incompatibile con i principi di rispetto, dignità e collaborazione che dovrebbero guidare il funzionamento di un’amministrazione pubblica. Attacchi come questo mettono a repentaglio la sicurezza e l’integrità di coloro che prestano servizio per il Comune di Terni. Non possiamo soprassedere di fronte al fatto che non è certo la prima volta che il sindaco si espone a comportamenti muscolari e intimidatori nei confronti dei professionisti dei media. Azioni che dimostrano un evidente disprezzo per il ruolo fondamentale del diritto di critica che deve essere rispettato e tutelato in ogni contesto. Desideriamo esprimere la nostra più sincera solidarietà al dipendente comunale nonché giornalista coinvolto. Ci aspettiamo da parte dei sindacati prese di posizione nette. Chiediamo alle autorità competenti di prendere immediatamente provvedimenti per garantire la sicurezza e la protezione dei dipendenti e dei giornalisti, nonché di condurre un’indagine approfondita su questo incidente. È fondamentale che venga inviato un chiaro messaggio che tali comportamenti e tali minacce non possono essere tollerati. Inoltre, esortiamo la comunità e le organizzazioni dei media a unirsi nella condanna di questa aggressione e nel sostegno alla libertà di stampa».