di M.L.S.

Il mercatino del mercoledì resta a Foro Boario. Nessun spostamento estivo alla Passeggiata. La conferma arriva dall’assessore al commercio del Comune di Terni, Stefania Renzi, che da varie settimane tiene confronti e riunioni con gli operatori economici e con le associazioni di categoria del settore.

Era stata la stessa Renzi ad avanzare la proposta di spostare il mercatino alla Passeggiata nel periodo estivo per poi farlo tornare a Foro Boario in quello invernale, ma i commercianti hanno preferito non spostarsi più da lì anche per i mesi caldi: «Sono stati gli stessi ambulanti a volere questa soluzione – spiega l’assessore – soprattutto per una questione di natura commerciale perché loro hanno una propria clientela praticamente stabile che viene anche da fuori Terni e che ormai è abituata a recarsi a Foro Boario».

I circa cento ambulanti, dunque, non si sposteranno più dall’area del palaTerni, salvo situazioni impreviste. «Nelle prossime settimane – aggiunge la Renzi – saranno anche stabilite le posizioni definitive delle loro postazioni che, in sostanza, equivalgono a quelle attuali, ma che diventeranno definitive».

La location della Passeggiata da sempre piace poco agli operatori del mercatino soprattutto per motivi logistici. «I problemi logistici, soprattutto di entrata e uscita dei mezzi – precisa l’assessore – si sarebbero comunque risolti. Al di là del fatto che alla Passeggiata in estate c’è più fresco, e dunque sarebbe stato anche un modo per venire incontro ai clienti e in particolare alle persone più anziane – dice ancora Stefania Renzi – l’ho sempre vista come una questione ‘sociale’, vale a dire il far vivere ancora di più il parco cittadino e magari dare ‘giro’ anche ai negozi attorno. Però – sottolinea – questa è stata la decisione degli operatori economici e come Comune ci atteniamo alle loro esigenze».