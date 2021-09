Terni, slitta concerto Gualazzi a Piediluco

In origine si sarebbe dovuto tenere sabato sera sul lago di Piediluco e invece per il concerto di Raphael Gualazzi ci sarà da attendere un giorno in più. Si svolgerà domenica: «Coloro che hanno acquistato il biglietto verranno puntualmente avvertiti», puntualizzano gli organizzatori. L’evento rientra nell’ambito del ‘Tributo a Sergio Endrigo – Città Di Terni’. Tra venerdì sera e domani è prevista una moderata perturbazione con pioggia attesa sul territorio regionale: «Le precipitazioni risulteranno scarse – segnala Umbria Meteo – od assenti sul nord della regione, mentre a carattere sparsi al centro sud, temporali possibili quasi esclusivamente sul ternano, da San Gemini alla Valnerina».

Condividi questo articolo su