Grande soddisfazione per il Nuoto Club Terni in occasione del meeting nazionale ‘Facciamo squadra’ andato in scena nel weekend al polo acquatico di Ostia.

I giovanissimi della squadra hanno infatti conquistato il primo posto nella fase di qualificazione e nella finale di domenica mattina. Hanno partecipato in tutto 24 squadre provenienti da tutta Italia ed il trionfo è arrivato grazie a Gemma, Ashly, Luca, Leonardo, Filippo, Edoardo e Oreste, guidati dal responsabile del settore propaganda Francesco Sabatini e dal tecnico Emanule Vagnozzi.

«I nostri ragazzi hanno dimostrato grande impegno, disciplina e passione. Questo successo è il frutto di un lavoro costante che va oltre la vasca», le parole dei dirigenti della società al termine della manifestazione.