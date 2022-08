Terni, il ‘nuovo’ viale Borsi: operazione pini quasi ultimata – Video

Condividi questo articolo su

















Trentuno su trentasei abbattuti – sabato e domenica stop, lunedì è prevista la ripresa per quelli rimasti – e scenario radicalmente cambiato. È quasi ultimata l’operazione pini in viale Borsi, a Terni: Afor ha proseguito l’attività fino al primo pomeriggio di venerdì, ora la ‘pausa’. Come noto a supervisionare l’intero iter ci ha pensato Luca Valeriani dell’Agenzia forestale regionale. Da quanto si apprende l’intervento su via Porta Sant’Angelo avverrà più avanti tramite un’autorizzazione ordinaria e non – procedura più veloce – con un’ordinanza ad hoc. Si vedrà.

LA PROCURA SI SMARCA: «RIVOLGETEVI AL TAR»

IL ‘PRESSING’ SULLA PROCURA DEGLI AMBIENTALISTI