Terni, il parco Valserra: «Un nuovo capitolo»

«Un nuova sfida in un periodo di difficoltà e restrizioni. Ma quando ho visto questo posto, che sinceramente conoscevo poco, me ne sono innamorato e non ho potuto rifiutare. Un luogo magico, nel cuore dell’Umbria». Fabrizio Zampetti della Bipede booking and production parla del parco Valserra, «un luogo che vogliamo rilanciare con la partecipazione della Pro loco Valserra e di tutti i residenti della valle».

Un nuovo percorso

Il parco Valserra è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24, il sabato e la domenica invece dalle 10 alle 24, «per trascorre una giornata in relax, fare sport – spiega Zampetti – e divertirsi con gli amici. A disposizioni dei fruitori del parco c’è un bar e tavola calda, un’area pic-nic con tavoli e barbecue, un’area giochi per bambini, una zona attrezzata per compleanni e un campo da calcio a 7. Lavoriamo in stretta collaborazione con la cooperativa sociale Alis che anche quest’anno organizza una serie di attività estive, che vanno dall’orienteering al trekking, giochi di gruppo, giochi d’acqua, laboratori ed escursionismo. Il mio obiettivo è quello di trasformare questo posto in un contenitore di eventi a cielo aperto. Purtroppo la pandemia ci costringe, per questa estate, a non poter sfruttare al 100% questi spazi perché tutta una serie di eventi, specialmente quelli musicali, per ora sono ancora congelati. Ma non ci demoralizziamo e viviamo questa prima stagione estiva come un momento propedeutico ad una grande estate 2021».