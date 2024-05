Terni: il pianista Emanuele Stracchi in concerto al Gazzoli

Appuntamento con la grande musica sabato 18 maggio, alle ore 18, presso l’auditorium di palazzo Gazzoli, a Terni. In scena il pianista Emanuele Stracchi (A QUESTO LINK LA SUA BIO), nell’evento di beneficenza in favore dell’Odv Aquamadre organizzato dal Soroptimist International Club di Terni in collaborazione con Inner Wheel Club Terni, Fnism Terni, Fidapa sezione di Terni, i club Lions Interamna, Terni de’ Naharti e Terni Host, Rotary Club di Terni. In programma musiche di Bach, Haydn, Ravel, Schumann, Gershwin e dello stesso Stracchi, classe 1990, diplomatosi al conservatorio ‘Briccialdi’ di Terni e oggi artista di fama internazionale.

