Terni: ‘il Prato’ e Pinsaglia aprono il concerto di Toquinho

Saranno i ternani Cristian Pratofiorito e Leonardo Pinsaglia ad esibirsi il 21 luglio all’anfiteatro romano di Terni, prima del concerto del noto cantautore brasiliano Toquinho. Cristian Pratofiorito, in arte ‘il Prato’, ha 36 anni ed è tastierista e produttore. Insegna da oltre dieci anni e solo recentemente, dopo tante importanti collaborazioni musicali e brani scritti per altri interpreti, si è dedicato ad un proprio progetto cantautorale. Leonardo Piansaglia, classe 1999 e calciatore della Narnese, è musicista e autore di un libro dal quale sono nati alcuni testi istintivamente accompagnati con delle melodie. Brani che compongono il suo primo album ad iniziare dal singolo ‘Portami via’. «Il Tributo d’Autore – è la nota delle associazioni Terni Città Futura e Argoo -, erede del Tributo Endrigo, è felice di continuare a dare la possibilità a dei talentuosi cantautori locali di potersi esibire prima di lasciare il palco a dei grandi della musica addirittura di livello internazionale, come nel caso di Toquinho. Obiettivo della rassegna è proprio quello di celebrare e promuovere la musica cantautorale, soprattutto tra le nuove generazioni, sull’esempio non solo degli artisti famosi che ogni anno vengono ospitati, ma anche attraverso la promozione e valorizzazione di chi a livello locale si è fatto notare e può essere da stimolo per tanti altri loro coetanei». I biglietti per il concerto di Toquinho sono già in vendita tramite il circuito TicketItalia e a Terni presso il negozio New Sinfony in Galleria del Corso, così come quelli per il concerto di Loredana Bertè che salirà sul palco del PalaTerrni il 21 settembre, evento che chiuderà la rassegna di quest’anno.

